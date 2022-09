Queen Elizabeth II.: Sarg ist auf dem Weg von Edinburgh nach London

Der Sarg mit den sterblichen Überresten von Queen Elizabeth II. (1926-2022) ist mit einem Militärflieger in Edinburgh abgehoben und auf dem Weg nach London. Eine Maschine der Royal Air Force in Begleitung ihrer Tochter Prinzessin Anne (72) und deren Ehemann Timothy Laurence (67) hob am späten Nachmittag in der schottischen Hauptstadt Edinburgh ab und wird am Abend auf einem Militärflughafen im Westen der Hauptstadt erwartet.