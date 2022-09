Queen Elizabeth II.: So läuft das Staatsbegräbnis ab

13:15 Uhr: Prozession zum Wellington Arch

Der Sarg von Queen Elizabeth II. wird per Prozession zum Wellington Arch gebracht. Die Royals folgen in derselben Reihenfolge wie zuvor zu Fuss. Königsgemahlin Camilla (75), Prinzessin Kate (40), Herzogin Meghan (41) und Gräfin Sophie (57), die Frau von Prinz Edward, fahren per Auto.