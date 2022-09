Queen Elizabeth II. sorgt erneut für Warteschlange in Windsor

Lange Schlange durch das ganze Areal

Am Eröffnungstag reichte die Schlange auf dem Gelände von Schloss Windsor demnach von der St.-Georgs-Kapelle bis an die Aussenseite des Gebäudes. An vielen Pfosten und Säulen sind Schilder mit der Aufschrift «Fotografieren verboten» angebracht. Im Inneren der Kapelle schob sich die Menge an den Wänden entlang und vorbei an den Gräbern anderer Monarchen. Nachdem die Wartenden den vorderen Teil des Gebäudes umrundet hatten, betraten sie den hinteren Teil der Kapelle. Dort liegt links in einer Gruft hinter einem schwarzen Geländer Königin Elizabeth II.