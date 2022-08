Queen Elizabeth II. trauert um ihre Kindheitsfreundin Lady Myra Butter

Queen Elizabeth II. (96) trauert um eine Freundin aus Kindheitstagen. Lady Myra Butter (1925-2022) ist bereits in der vergangenen Woche im Alter von 97 Jahren gestorben, wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet. Demnach hiess es in der Todesanzeige, dass Butter «friedlich» in London verstorben sei. Sie war eine Nachfahrin von Zar Nikolaus I. von Russland (1796-1855).