Queen Elizabeth II.: Video mit Paddington Bär wird Hit im Netz

In einem witzigen Video hat Queen Elizabeth II. (96) endlich das Geheimnis gelüftet, was sich denn in ihrer berühmten Handtasche befindet - ein Marmeladen-Sandwich! Mit dem voraufgezeichneten Clip eröffnete sie am Samstagabend eine grosse Feier im Rahmen ihres Thronjubiläums. Eine Version des Sketches, in dem sie neben der Kinderbuchfigur Paddington Bär zu sehen ist, hat der Palast auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Royals veröffentlicht. Das Video wurde schnell zum Hit.