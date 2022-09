Queen Elizabeth II.: Was passiert nun mit ihren Hunden?

Was wird nun nach dem Tod der Queen mit den Hunden passieren? Wie die Expertin Ingrid Seward, die zahlreiche Biografien über die Royals verfasst hat, in der britischen Presse mutmasst, könnten die Hunde in die Obhut von Prinz Andrew (62) kommen. Er hatte seiner Mutter 2021 auch den Welpen Muick geschenkt.