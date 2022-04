Queen Elizabeth II. wird mehr Termine in ihrem Wohnzimmer wahrnehmen

Um solche Termine persönlich wahrnehmen zu können, werde sie auch in Zukunft «Himmel und Erde in Bewegung setzen», so die Royal-Expertin. «Ich glaube, der Palast handhabt das ganz ähnlich wie damals, als der Herzog von Edinburgh in den Ruhestand ging und er sehr kurzfristig sagen konnte, welche Termine er wahrnehmen wollte und welche nicht.» Die Queen hatte etwa auch beim Gedenkgottesdienst für Philip vor einer Woche eine Last-Minute-Entscheidung getroffen.