Queen Elizabeth II. zeigt sich bestens gelaunt vor dem Jubiläum

Am 6. Februar feiert Queen Elizabeth II. (95) ein besonderes Jubiläum. Am Sonntag bestieg sie vor 70 Jahren den britischen Thron. Einen Tag zuvor, am heutigen Samstag, empfing die Monarchin im Rahmen der Feierlichkeiten Vertreter lokaler Bürgergruppen und Wohltätigkeitsorganisationen.