Queen Elizabeth II. zieht um

«Windsor ist der Ort, den sie liebt. Sie hat dort ihre Erinnerungen an Prinz Philip, sie hat ihre Pferde und Familie in der Nähe», zitiert die «Mail Online» Autor Hugo Vickers aus «The Sunday Times». So lebt auch Sohn Prinz Andrew (62) und Enkelin Prinzessin Eugenie (31) mit Ehemann und Sohn in einem Haus auf dem Gelände von Schloss Windsor. Queen-Sohn Prinz Edward (57) und seine Familie leben etwa 15 Kilometer entfernt. Laut jüngsten Berichten sollen auch Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) über einen Umzug nach Windsor nachdenken.