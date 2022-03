Queen Elizabeth II. «zu stolz» für einen Auftritt im Rollstuhl?

Als negatives Beispiel soll der Monarchin dagegen ihre Schwester Prinzessin Margaret (1930-2002) dienen. Diese wurde am Ende ihres Lebens öfter im Rollstuhl abgelichtet. Das wolle die Queen vermeiden, heisst es. In den sozialen Medien gibt es nach den Behauptungen bereits einige kritische Kommentare dazu, was die angebliche Sichtweise der Monarchin für Menschen bedeute, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.