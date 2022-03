Queen-Enkelin Zara Tindall beim Knutschen mit Ehemann Mike

Ein seltener Anblick: Zara Tindall (40) und ihr Ehemann Mike Tindall (43) haben sich beim Cheltenham Festival in England am Donnerstag verliebt wie am ersten Tag gezeigt. Das Paar ist bereits über zehn Jahre miteinander verheiratet, posierte bei dem Pferderenn-Event für die Fotografen aber als sei es frisch vermählt. Dabei gab es sogar einen Kuss - ein Bild, das man bei Mitgliedern der königlichen Familie eher selten sieht.