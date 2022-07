Erst Anfang Juni stellte die Band mit dem Album einen weiteren Rekord in ihrem Heimatland auf. «Greatest Hits» verweilte zu diesem Zeitpunkt offiziell 1.000 Wochen in den britischen Top 100 Albumcharts. Damit ist Queen die erste britische Band, der dieser Meilenstein gelungen ist. Im Gesamtranking liegen sie laut «Official Charts» damit hinter ABBA und Bob Marley and The Wailers. ABBAs Best-of-Album «Gold - Greatest Hits» hatte zu diesem Zeitpunkt 1.048 Wochen rangiert, «Legend» von Bob Marley and The Wailers 1.032 Wochen.