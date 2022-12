Queen-Hofdame Lady Susan Hussey trifft nach Rücktritt Rassismus-Opfer

In einem «Independent»-Interview erklärte Fulani, das Problem sei «grösser als eine Person. Es ist institutioneller Rassismus». Sie fügte hinzu: «Ich war geschockt, nachdem es passiert ist, und jeder, der mich kennt, weiss, dass ich solchen Unsinn nicht vertrage.» Weiter erklärte sie: «Aber ich musste so viele Dinge berücksichtigen. Als schwarze Person fand ich mich an dieser Stelle wieder, an der ich etwas sagen wollte.» Aber was passiert sei, würde «automatisch als meine Schuld» angesehen, so Fulani, es würde ihrer Wohltätigkeitsorganisation Sistah Space schaden.