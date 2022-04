Queen und Andrew: Fotograf hätte Bild der beiden nicht schiessen dürfen

Beim Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (1921-2021) am 29. März in der Westminster Abbey hat Prinz Andrew (62) besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Der in Ungnade gefallene Herzog von York begleitete seine Mutter, Queen Elizabeth II. (95), auf dem Weg zu ihrem Platz. Nun wurde bekannt: Die Ankunft der Queen sollte ursprünglich nicht in Fotos festgehalten werden. Der einzige Fotograf der Veranstaltung, Richard Pohle, hat dies in einem Bericht für die «Times» verraten.