Queen verpasst Commonwealth Games: Charles und Camilla springen ein

Queen Elizabeth II. (96) wird in der kommenden Woche nicht an der Eröffnungszeremonie der Commonwealth Games in Birmingham teilnehmen. Einmal mehr werden Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (75) die Monarchin vertreten, die Schirmherrin der Commonwealth Games Federation (CGF) ist. Das wurde am Freitag unter anderem auf Instagram bekannt gegeben.