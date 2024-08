Queens of the Stone Age sagen alle Konzerte für 2024 ab

Homme kommt einfach nicht auf die Beine

Bereits Anfang Juli dieses Jahres fielen aufgrund von Hommes Gesundheitsproblemen mehrere Konzerte aus, darunter auch in Deutschland. «Queens of the Stone Age bedauern bekannt zu geben, dass Josh Homme für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren muss», hiess es damals. Am 16. Juli sollte die Band ursprünglich in der deutschen Hauptstadt Berlin auftreten. Zuletzt war die Band am 6. Juli in Mailand aufgetreten. Mindestens ein halbes Jahr wird die Bühnen–Zwangspause für Homme und Co. nach der neuen Mitteilung also insgesamt betragen.