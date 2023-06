Initiative «Queen's Reading Room»

Das Festival knüpft an den Erfolg von Camillas Buchclub an, der im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde und auf Instagram inzwischen mehr als 165.000 Followerinnen und Follower hat. Aus dem Buchclub ist der «Queen's Reading Room» entstanden, eine Wohltätigkeitsorganisation, deren Ziel es ist, die Wertschätzung von Literatur bei Erwachsenen und Kindern in Grossbritannien und auf der ganzen Welt zu fördern.