«Queer»: "(K)eine Geschichte der unerwiderten Liebe?

Stilistisch hat «Queer» einige Gemeinsamkeiten mit Guadagninos bisherigen Werken. Zum einen ist der Film ein visuelles Meisterwerk, das durch lüsterne Kinematografie besticht. Begehren und Identität sind, wie etwa in «Call Me By Your Name» (2017), zentrale Themen in Guadadagninos Arbeit. Wie in «Bones and All» (2022) erforscht er Sucht, Selbsthass und die Identität in einer Welt, die Anderssein nicht akzeptiert. Die surrealen Elemente im letzten Drittel des Films erinnern an seinen Horrorfilm «Suspiria» (2018).