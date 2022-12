Daniel Craig (54) bastelt weiter an seiner Post-007-Karriere. Wie «Deadline» berichtet, hat der Brite für den Film «Queer» unterschrieben. Regie führt Luca Guadagnino (51). Der Italiener machte sich 2017 mit «Call Me by Your Name» mit Timothée Chalamet (26) einen Namen. Erst kürzlich startete sein jüngstes Werk «Bones and All» in den Kinos, ebenfalls mit Chalamet in der Hauptrolle.