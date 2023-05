Quentin Tarantino giftet gegen Filme von Streamingdiensten

Über die Tatsache, dass er nach seinem geplanten zehnten Film mit dem Titel «The Movie Critic» keine Kinofilme mehr drehen will, sagt er: «Jetzt ist eine gute Zeit dafür. Denn was ist überhaupt noch ein Spielfilm? Ist es nur noch etwas, das sie auf Apple zeigen?» In seinen Augen sei es immens wichtig, dass Filme für das Kino produziert werden und sie dann «irgendwann ins Fernsehen kommen». Viele Streaming-Produktionen hingegen landen entweder nur für eine sehr kurze Zeit exklusiv auf der Leinwand oder sogar direkt auf der Plattform. «Aber diese Filme existieren nicht im Zeitgeist. Es ist beinahe so, als würden sie überhaupt nicht existieren.»