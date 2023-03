Quentin Tarantino plant seinen letzten Film «The Movie Critic»

Baldiges Karriereende?

Tarantino erwähnt schon seit Jahren wiederholt, dass er nach zehn Filmen oder im Alter von 60 Jahren seine Karriere an den Nagel hängen möchte. Der zweifache Oscarpreisträger wird noch in diesem Monat seinen 60. Geburtstag feiern. Ein Schlupfloch lässt sich der Mann hinter Kultfilmen wie «Pulp Fiction» (1994) oder «Once Upon a Time... in Hollywood» (2019) jedoch noch. Für die Regie einer Miniserie stünde er nach eigener Aussage auch nach seinem zehnten Kinofilm weiterhin zur Verfügung.