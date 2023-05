Quentin Tarantino: Rick Dalton aus «Once Upon a Time ...» ist tot

Tarantino erfand ganze Filmografie für Rick Dalton

Fans von Quentin Tarantino wissen natürlich: Rick Dalton hat nie gelebt. Der Regisseur und Autor erfand ihn für seinen Film «Once Upon a Time ... in Hollywood». Leonardo DiCaprio (48) verkörpert darin den Schauspieler, der in den 1950er-Jahren mit der (ebenfalls fiktiven) Westernserie «Bounty Law» zum Star wurde. Ende der 60er-Jahre ist er jedoch in einem tiefen Karriereloch gefangen.