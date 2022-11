Quentin Tarantino über Karriereende: «Zeit, die Show zu beenden»

Etliche Film-Fans in aller Welt hofften bis zuletzt, dass Regie-Legende Quentin Tarantino (59) seine bereits seit Jahren umhergeisternde Ankündigung nicht in die Tat umsetzen wird, nach seinem zehnten Film aufzuhören. Denn nach dem von Publikum und Kritikern exzellent aufgenommenen «Once Upon a Time in Hollywood» mit Leonardo DiCaprio (48) und Brad Pitt (58) in den Hauptrollen gäbe es dann nur noch einen weiteren Tarantino-Film, auf den sich Kinozuschauer freuen dürften. Im Interview mit «CNN» hat der Meister-Regisseur jetzt jedoch erneut seine Pläne für sein Karriereende bestätigt. «Ich mache es seit einer langen Zeit [...] für 30 Jahre. Es ist Zeit, die Show zu beenden», sagte der zweifache Oscarpreisträger.