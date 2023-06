Die Rateshow on the road kommt zurück ins Fernsehen: Kabel eins startet eine Neuauflage der TV-Sendung «Quiz Taxi» mit Moderator Thomas Hackenberg (60), der zugleich als Taxifahrer und Quizmaster fungiert. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Demnach sollen neue Episoden der Anfang der 2000er-Jahre beliebten Sendung ab Herbst 2023 wieder im TV-Programm zu sehen sein.