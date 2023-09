«Quiz Taxi»-Star Thomas Hackenberg: «Auch privat bin ich oft das Taxi»

Es sind 15 Jahre vergangen seit der letzten Sendung. Ist das «Quiz Taxi» zeitlos?

Hackenberg: Ich glaube ja. Die Freude am Quizzen und Knobeln und der Spieltrieb stecken in uns Menschen drin. Natürlich verändern sich einige Sachen. Die Welt ist schnelllebiger geworden und die Wissensgebiete sind jetzt viel fragmentierter als damals. Allein bei Serien ist es durch die verschiedenen Streaming–Anbieter so unterschiedlich, wer welche Schauspieler und Inhalte kennt. Es gibt inzwischen sehr viele Paralleluniversen, allein im Fernseh– und Kulturbereich. Das hat sich wirklich unheimlich weit aufgefächert in den vergangenen Jahren. Und was man auch merkt: Die Leute performen mit einer viel grösseren Selbstverständlichkeit, wenn sie merken, dass sie in einer TV–Show sind. Das hat, glaube ich, mit dem Smartphone und dem schnellen Internet zu tun. Man lädt schnell ein Selfie bei Instagram hoch, postet sich bei TikTok. Damals gab es das ganze Thema nicht. Da war gerade mal das erste iPhone rausgekommen, das hatte damals kaum jemand. Jetzt sind die Menschen daran gewöhnt, Bewegtbilder im Alltag zu nutzen. Deshalb agieren die jetzt viel lockerer in meinem Taxi, das finde ich toll. Das ist ein super Fortschritt.