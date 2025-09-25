Quoten-Sieg zur Primetime: «Die Stefan Raab Show» startet stark

Am Mittwochabend war es so weit: Die erste reguläre Ausgabe der «Die Stefan Raab Show» startete auf RTL auf dem klassischen Primetime–Sendeplatz ab 20:15 Uhr – und das mit grossem Erfolg. Zum Auftakt schalteten laut Daten der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, davon 530.000 aus der werberelevanten Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren. RTL sicherte sich damit 12,5 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe und gewann die Primetime klar.