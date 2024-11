Quotentief: «Herr Glööckler sucht das Glück» verliert Sendeplatz

Die zweite Staffel «Herr Glööckler sucht das Glück» startete am Mittwoch, 13. November, um 21:15 Uhr bei RTLzwei. Nach der Ausstrahlung einer weiteren Folge in dieser Woche wird es für die dritte Episode jedoch keinen Platz mehr am kommenden Mittwoch geben. Laut Programmankündigung läuft ab 27. November ab 20:15 Uhr die Doku–Soap «Willkommen bei Familie Weiss», die das Leben der Grossfamilie Weiss auf Zypern begleitet. Ab 21:15 Uhr schliesst sich dann neuerdings eine weitere Folge des Formats an.