Rache an Justin Timberlake: Fans bescheren Britney Spears «Comeback»

Nun bekommt er allerdings Konkurrenz von seiner Ex: Der Fan–Account «Britney Stan» hatte am 22. Januar auf «X» als Reaktion auf Timberlakes Musikankündigung die Fake–News verbreitet: «Britney Spears wird diesen Donnerstag, den 25. Januar, ihre neue Single ‹Selfish› veröffentlichen». Mit Erfolg: Mittlerweile hat es Spears' «Selfish» bereits in die US–Top–Ten der iTunes geschafft, wie «Entertainment Weekly» berichtet. Allerdings ist das Lied alles andere als neu, sondern 13 Jahre alt. Es war bereits 2011 auf der Deluxe–Version von «Femme Fatale» erschienen.