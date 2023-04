Rachel Weisz glänzt beim Canneseries International Festival

Rachel Weisz präsentiert ihre Serie «Dead Ringers»

Rachel Weisz warb bei der Veranstaltung im südfranzösischen Cannes für ihre Serie «Dead Ringers». Die sechsteilige Miniserie ist eine Adaption des gleichnamigen Psychothrillers von Regisseur David Cronenberg (80) aus dem Jahr 1988, in dem Jeremy Irons (74) in der Hauptrolle als Gynäkologe eine Unfruchtbarkeitsklinik betreibt. In der neuen Serie ist die Hauptrolle weiblich.