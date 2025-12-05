Radio Bremen muss sparen: 2026 entsteht nur ein neuer «Tatort»

Im am 4. Dezember vom Rundfunkrat von Radio Bremen genehmigten Wirtschaftsplan für das kommende Jahr machen die Sparmassnahmen demnach rund drei Millionen Euro aus. Man plane für 2026 insgesamt mit Erträgen von 129 Millionen Euro bei Ausgaben in Höhe von 125,6 Millionen Euro. Für einen Vierjahreszeitraum von 2025 bis 2028 weise «die Planung allerdings eine Finanzierungslücke von 2,3 Mio. Euro auf».