Rafael van der Vaart feiert 10. Jahrestag mit seiner Estavana

Der frühere Profifussballer Rafael van der Vaart (43) und Handballerin Estavana Polman (33) haben an diesem Wochenende ein besonderes Jubiläum. Das Paar ist seit zehn Jahren zusammen. In einem Instagram–Posting erinnerte van der Vaart am Samstag daran.
«Alles Gute zum Jahrestag»
Der Niederländer postete ein gemeinsames Bild, auf dem die beiden in einem Restaurant sitzen und ihre Köpfe aneinander gelehnt haben. Beide lächeln in die Kamera. Dazu schrieb er: «10 Jahre du & ich.» Er fügte ein rotes Herz hinzu und wünschte seiner Liebsten noch: «Alles Gute zum Jahrestag.» Sie teilte den Beitrag in ihrer Story und schrieb dazu ebenfalls zu einem roten Herz «10 Jahre».
Das Paar zeigt sein privates Glück immer mal wieder. Im Februar gratulierte Estavana Polman ihm zu seinem 43. mit einem innigen Pärchenbild, auf dem er sie auf die Wange küsst und sie in die Kamera strahlt: «Alles Gute zum Geburtstag Schatz.» Zu Weihnachten und Neujahr postete sie Bilder ihrer Patchworkfamilie – mit Rafael, der gemeinsamen Tochter und Damian (19), seinem Sohn aus seiner Ehe mit Sylvie Meis (47).
Tochter Jesslynn krönte ihr Glück
Mit der Moderatorin war er von 2005 bis 2013 verheiratet. Die Trennung erfolgte nach einer Silvester–Auseinandersetzung und sorgte für viele Schlagzeilen. Danach führte van der Vaart bis 2015 eine Beziehung mit Sabia Boulahrouz, bevor er mit Estavana Polman zusammenkam. Im Juni 2017 kam die gemeinsame Tochter Jesslynn zur Welt.