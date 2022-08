Rage Against The Machine sagen alle Europa-Konzerte ab

Die Band hatte im Juli in den USA in Originalbesetzung ihre erste Live-Show nach rund elf Jahren gegeben. Rage Against The Machine wollten zunächst Ende August in Grossbritannien und Frankreich spielen. Am 3. September wäre die Band in Hannover aufgetreten, am 5. September in Zürich und am 13. September in Wien. Auch in Belgien, Spanien, Polen, Kroatien und Tschechien waren Shows geplant. Die nächsten Konzerte stehen dann erst wieder im Februar, März und April 2023 in den USA an.