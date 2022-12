Raheem Sterling: Nach Einbruch wieder im Kader gegen Frankreich

Angreifer Raheem Sterling (28) vom FC Chelsea steht vor einer Rückkehr ins englische Nationalteam. Sterling war vor dem WM-Achtelfinale der «Three Lions» gegen Senegal (3:0) am Sonntag aus Katar abgereist, da in das Haus seiner Familie südöstlich von London eingebrochen worden war. Am morgigen Freitag wird der Aussenstürmer jedoch wieder zur Nationalmannschaft stossen, wie unter anderem «The Guardian» berichtet. Im Viertelfinal-Kracher gegen Titelverteidiger Frankreich am Samstagabend wird Sterling demnach wieder im Kader des englischen Teams stehen.