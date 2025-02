Rainhard Fendrich: Die Austropop-Legende wird 70

Auch wenn es um die angespannte politische Lage in seiner Heimat geht, bleibt er nicht still. «Ich finde vieles nicht in Ordnung in diesem Land, aber ich liebe meine Heimat. Und man kann auch seine Heimat lieben, ohne andere zu hassen.» In Wien würden ihm so viele Sachen auf die Nerven gehen, aber er liebe diese Stadt und wollte nie woanders leben. «Ich fühle mich da wirklich wohl, mit allem Genörgel. Ich fühle mich im 10. Bezirk sauwohl», sagte der zu einem Frühaufsteher gewordene Sänger, der mit seinem Hund gerne durch sein Viertel läuft. Die schillernden Zeiten der 80er vermisst er dabei offenbar nicht: «Heute ist es für mich kein Gewinn mehr, bis vier Uhr morgens an der Bar zu stehen und angedudelt mit irgendwelchen Leuten über die Welt zu philosophieren», sagte er der «Bild». «Ich bin noch nicht in der Nachspielzeit, aber meine Zeit ist wertvoller geworden.»