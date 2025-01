Rainhard Fendrich: Sein Vater hat ihn «immer runtergemacht»

Vor dem Durchbruch als Musiker nahm Fendrich zunächst zahlreiche Jobs an, um über die Runden zu kommen. «Ich habe in einer Schmiede Eisen gebogen, war Chauffeur oder Postbote», schildert der 69–Jährige im Interview mit der «Bild»–Zeitung. Durch eine kleine Lüge kam er zur Arbeit auf der Bühne: Bei der Arbeit an einem Theater habe er mitbekommen, dass Ersatz für einen Schauspieler gesucht wurde. «Ich meldete mich und sagte, ich könne singen und tanzen. Letzteres stimmte nicht», so Fendrich. Seine «Unverfrorenheit» hätte dem künstlerischen Leiter des Theaters aber imponiert und so wurde er Teil der Besetzung des Musicals «Chicago».