Ralf Rangnick: Vom deutschen «Fussballprofessor» zum Ösi-Nationalheld

Neben dem Platz wirkt er bei den Nachbarn weniger verbissen als in seiner Zeit in Deutschland ohne den Ballast seines Images in seinem Geburtsland. «Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef», sagte Rangnick kurz vor der EM, als er ein Angebot des grossen FC Bayern München ablehnte. Dort wäre er wohl sowieso an den etablierten Strukturen gescheitert.