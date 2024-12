Ralf Schumacher enthüllt: Coming–out «war sehr spontan»

RTL bot am Mittwochabend (11. Dezember) den bekannten Jahresrückblick «2024! Menschen, Bilder, Emotionen». Nachdem früher regelmässig Günther Jauch (68) durch die Show führte, nahm sich jetzt Moderator Steffen Hallaschka (52) schon zum zweiten Mal des Jahresrückblicks an. Das Jahr liessen der Moderator und sein RTL–Team im kleinen wie im grossen Revue passieren, blickten auf Politik, Sport, Grossereignisse, die Krebs–Erkrankungen der britischen Royals ebenso wie auf eine Hochzeit in Gummistiefeln.