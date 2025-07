Ralf Schumacher: So wichtig ist sein Partner Étienne für ihn

Ralf Schumacher und Étienne fast immer auf einer Wellenlänge

Egal ob es um den Alltag gehe oder um den Kauf eines neuen Autos, alles werde bei den beiden besprochen. «Wir teilen alles: Alltag, Sport, Entscheidungen [...]», erzählt Schumacher über sich und seinen Partner. «Er bringt Struktur in mein Leben, aber auch so viel Wärme.» Dabei habe er gar nicht damit gerechnet, «dass so jemand noch mal in mein Leben kommt».