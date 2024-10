Ralf Schumacher und Etienne Bousquet-Cassagne auf dem roten Teppich

Viele gemeinsame Interessen

Wie glücklich die beiden zusammen sind, aber auch über die Herausforderungen seit dem Coming–out sprachen sie bereits in Interviews. Am roten Teppich bei der Benefizgala in den Eisbach Studios in München verriet Bousquet–Cassagne «Bunte.de» zudem, dass sie sich als starkes Paar allen Situationen im Leben stellen können. Und dass nach der stressigen Zeit jetzt alles okay sei.