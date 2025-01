Ralf Schumacher und Partner Étienne: So war ihr grosses TV-Show-Debüt

Der Moderator sprach dann noch die «neue Situation» für Bousquet–Cassagne an, «überhaupt mit Ralf im Fernsehen zu sein. Das gehörte gar nicht zu deinem Leben. Du kommst aus Frankreich, hast in den vergangenen Jahren auch erst ein bisschen Deutsch gelernt. Hast du dich an die neue Situation und die Öffentlichkeit gewöhnt?» Schumachers Partner erklärte: «Natürlich, das ist eine neue Situation, aber das ist okay. Wir sind immer zusammen. Ich begleite ihn fast überall hin. Heute bin ich bei euch und wir freuen uns. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe.» Damit meinte der 35–Jährige die Herausforderung, die auf die beiden in der TV–Show zukam. Gegen Herausforderer Laurin (11) aus Wien mussten die beiden als Team antreten.