Ralf Schumacher und Partner Étienne stellen sich der Herausforderung

Seltener Paar–Auftritt im TV: Am Donnerstagabend (Das Erste, 18:00 Uhr) treten Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet–Cassagne (36) bei der ARD–Quiz–Show «Wer weiss denn sowas?» gegeneinander an. «Es war ein spannender Moment, in dem wir gegeneinander antraten», schreibt Étienne Bousquet–Cassagne zum Instagram–Post, der die zuvor aufgezeichnete Show von heute Abend anpreist. Weiter bedankt er sich bei Moderator Kai Pflaume (58): «Vielen Dank an Kai Pflaume für seine Einladung und an unsere beiden Spielpartner».