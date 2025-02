Rallye-Dakar-Sieger Mathieu Baumel bei Unfall schwer verletzt

Mathieu Baumel zeigt «Anzeichen des Aufwachens»

Baumel war demzufolge nach dem Unfall zunächst bei Bewusstsein. Er habe seine Angehörigen verständigen können, bevor Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort sei er in ein künstliches Koma versetzt worden. Baumel zeige trotz schwerer Verletzungen, vor allem an den Beinen, «Anzeichen des Aufwachens», wird der Vater des 49–Jährigen zitiert. Sein Sohn habe zwei grosse Brüche und man müsse sehen, wie Baumel mit den Schmerzen umgehe. Der 49–Jährige sei bereits operiert worden. Um mehr über die Situation zu erfahren, müsse man aber noch abwarten.