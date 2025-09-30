Ralph Siegel: 80 Jahre - und kein bisschen müde

Er hat Tausende Songs geschrieben

Meist ist es ein neuer Song, der ihn umtreibt. Da kann er ins Rotieren kommen, denn Ralph Siegel schreibt neue Songs wie am Fliessband. Es waren Tausende im Laufe seines Berufslebens. «Man kann das schon relativ genau zählen, weil es ja einerseits die offiziellen Lieder gibt, die ich angemeldet und produziert habe: Komponiert und produziert sind es über 2000», sagte er vor Jahren dem Bayerischen Rundfunk. Das sei doch «eigentlich gar keine so grosse Zahl, denn das war in diesen 40 Jahren pro Woche ein Lied. Wenn man Komponist ist, dann sieht man das eben als seinen Beruf an, und dann schreibt man eben auch ein Lied pro Woche.» Seitdem sind neue dazugekommen, womöglich einige hundert, sodass sich der Siegel–Durchschnitt noch erhöht haben dürfte.