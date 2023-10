Rammstein bestätigen erste Zusatzkonzerte

Es war bereits absehbar, jetzt ist es Gewissheit: Rammstein werden einige Zusatzkonzerte zu ihrer Europe Stadium Tour 2024 geben. Zwei davon sind bereits am Montag, noch vor dem offiziellen Ticketverkauf ab Mittwoch, den 18. Oktober, bestätigt worden. Die Band rund um den umstrittenen Frontmann Till Lindemann (60) wird am 29. Juli 2024 ein drittes Mal in Gelsenkirchen spielen und am 18. Mai 2024 ebenfalls ein drittes Mal in Dresden. Das gab die Band via Instagram bekannt.