Rammstein kündigen neue Tour an

Rammstein–Frontmann Till Lindemann hat unterdessen auf seiner Website auch Termine für eine Solo–Tour für Ende des Jahres verkündet: Seine Europa–Tournee startet der 60–Jährige demnach am 8. November. Neben Stationen in Deutschland geht es für den Sänger unter anderem in die Slowakei, nach Polen, nach Finnland, Schweden, in die Niederlande, nach Belgien und nach Grossbritannien. Das Abschlusskonzert soll dann am 20. Dezember in Paris stattfinden.