Rammstein, Lizzo und mehr: Die grössten Musik-Skandale des Jahres 2023

Natürlich besteht der Job von Musik–Stars längst nicht mehr nur darin, mitreissende Songs zu komponieren und sie in spektakulären Shows auf die Bühne zu bringen. Ob freiwillig oder nicht, kommt ihnen auch die Aufgabe zu, die Öffentlichkeit mit Klatsch und Tratsch rund um ihre Person zu versorgen. Leider dreht sich dieser Gossip nicht immer nur um Liebesgeschichten und glamouröse Red–Carpet–Auftritte, sondern auch um die finsteren Seiten des Superstar–Daseins. Auch in diesem Jahr taten sich in dieser Hinsicht so einige Abgründe auf.