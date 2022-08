Das geplante Rammstein-Konzert an Silvester in München ist Geschichte. Aus einem offiziellen Presse-Statement von Klaus Leutgeb, dem Veranstalter des Konzerts, geht hervor, dass die Band ein zuvor bewilligtes Konzert in München nicht spielen wird. Grund dafür ist, dass zu wenig Zeit bleibe, um das Event sicher auf die Beine zu stellen.