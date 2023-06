Rammstein-Tour: Welche Auswirkungen haben Vorwürfe gegen Lindemann?

Keine «Row Zero» bei Konzerten in München

Nun stehen für die nächsten Tage gleich vier Rammstein-Konzerte im Münchner Olympiastadion an. Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, wurde von der Stadtratsfraktion der Münchner Grünen ein Antrag eingebracht, in dem besondere Auflagen für die Events zwischen dem 7. und 11. Juni gelten sollen. Unter anderem wurde darin eine «Überprüfung» durch das Kreisverwaltungsreferat gefordert, bei der untersucht werden soll, «ob und bei welchen Konzerten als Auflage eine sogenannte Reihe Zero aus Sicherheitsgründen zu untersagen» sei. Zudem solle entschieden werden, ob bei den Auftritten sogenannte «Awareness-Teams» und «Safe Spaces» für die Fans verpflichtend vorgeschrieben werden können.