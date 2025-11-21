Ramon Roselly schwärmt von Weihnachten in der Zirkuswelt

Weihnachten in der Zirkuswelt zu feiern, sei für Roselly «einfach traumhaft schön» gewesen, «weil wirklich die ganze Familie zusammenkommt. Und heute ist es genauso.» Wie sehen Rosellys Weihnachtspläne konkret aus? «Am 24. sind wir erstmal bei uns zu Hause und feiern mit meiner Mutter und Familie, da sind wir um die zwölf Personen. Anschliessend fahren wir dann zur Familie meiner Frau in Zwickau und verbringen dort noch den späteren Heiligabend im Zirkuszelt.» Was er bis heute als Tradition beibehalte und «sehr schön finde, ist, dass meine Mama am 23. den Baum schmückt und wir ihn erst am 24. sehen dürfen».