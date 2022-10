«Ramstein - Das durchstossene Herz»: Flugtagunglück mit grossen Folgen

Eine grosse Flugshow auf der US Airbase in Ramstein im Westen der Pfalz am 28. August 1988 (ein Sonntag) endete in der grössten zivilen Katastrophe der Bundesrepublik Deutschland. Als drei Flugzeuge der italienischen Kunstflugstaffel beim Versuch verunglückten, die Figur des «zerstossenen Herzens» zu fliegen, kostete es 70 Menschen das Leben. Hunderte wurden bei diesem sogenannten «Grossschadenereignis» verletzt, an den seelischen Folgen leiden viele Beteiligte und Angehörige bis heute.